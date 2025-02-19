- Visão do mercado
MGK: Vanguard Mega Cap Growth ETF
A taxa do MGK para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 402.19 e o mais alto foi 406.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Mega Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MGK hoje?
Hoje Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) está avaliado em 403.71. O instrumento é negociado dentro de 402.19 - 406.02, o fechamento de ontem foi 405.11, e o volume de negociação atingiu 446. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MGK em tempo real.
As ações de Vanguard Mega Cap Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Mega Cap Growth ETF está avaliado em 403.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.50% e USD. Monitore os movimentos de MGK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MGK?
Você pode comprar ações de Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) pelo preço atual 403.71. Ordens geralmente são executadas perto de 403.71 ou 404.01, enquanto 446 e -0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MGK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MGK?
Investir em Vanguard Mega Cap Growth ETF envolve considerar a faixa anual 262.65 - 406.77 e o preço atual 403.71. Muitos comparam 0.92% e 25.22% antes de enviar ordens em 403.71 ou 404.01. Estude as mudanças diárias de preço de MGK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (MGK) no último ano foi 406.77. As ações oscilaram bastante dentro de 262.65 - 406.77, e a comparação com 405.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Mega Cap Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (MGK) no ano foi 262.65. A comparação com o preço atual 403.71 e 262.65 - 406.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MGK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MGK?
No passado Vanguard Mega Cap Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 405.11 e 25.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 405.11
- Open
- 405.50
- Bid
- 403.71
- Ask
- 404.01
- Low
- 402.19
- High
- 406.02
- Volume
- 446
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 0.92%
- Mudança de 6 meses
- 25.22%
- Mudança anual
- 25.50%