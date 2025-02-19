- Aperçu
MGK: Vanguard Mega Cap Growth ETF
Le taux de change de MGK a changé de -0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 402.19 et à un maximum de 406.02.
Suivez la dynamique Vanguard Mega Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGK Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MGK aujourd'hui ?
L'action Vanguard Mega Cap Growth ETF est cotée à 403.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 402.19 - 406.02, a clôturé hier à 405.11 et son volume d'échange a atteint 446. Le graphique en temps réel du cours de MGK présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Mega Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Mega Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 403.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MGK.
Comment acheter des actions MGK ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Mega Cap Growth ETF au cours actuel de 403.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 403.71 ou de 404.01, le 446 et le -0.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MGK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MGK ?
Investir dans Vanguard Mega Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 262.65 - 406.77 et le prix actuel 403.71. Beaucoup comparent 0.92% et 25.22% avant de passer des ordres à 403.71 ou 404.01. Consultez le graphique du cours de MGK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 406.77. Au cours de 262.65 - 406.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 405.11 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Mega Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (MGK) sur l'année a été 262.65. Sa comparaison avec 403.71 et 262.65 - 406.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MGK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MGK a-t-elle été divisée ?
Vanguard Mega Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 405.11 et 25.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 405.11
- Ouverture
- 405.50
- Bid
- 403.71
- Ask
- 404.01
- Plus Bas
- 402.19
- Plus Haut
- 406.02
- Volume
- 446
- Changement quotidien
- -0.35%
- Changement Mensuel
- 0.92%
- Changement à 6 Mois
- 25.22%
- Changement Annuel
- 25.50%