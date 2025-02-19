报价部分
货币 / MGK
MGK: Vanguard Mega Cap Growth ETF

403.71 USD 1.40 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MGK汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点402.19和高点406.02进行交易。

关注Vanguard Mega Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MGK股票今天的价格是多少？

Vanguard Mega Cap Growth ETF股票今天的定价为403.71。它在402.19 - 406.02范围内交易，昨天的收盘价为405.11，交易量达到446。MGK的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Mega Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Vanguard Mega Cap Growth ETF目前的价值为403.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.50%和USD。实时查看图表以跟踪MGK走势。

如何购买MGK股票？

您可以以403.71的当前价格购买Vanguard Mega Cap Growth ETF股票。订单通常设置在403.71或404.01附近，而446和-0.44%显示市场活动。立即关注MGK的实时图表更新。

如何投资MGK股票？

投资Vanguard Mega Cap Growth ETF需要考虑年度范围262.65 - 406.77和当前价格403.71。许多人在以403.71或404.01下订单之前，会比较0.92%和。实时查看MGK价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是406.77。在262.65 - 406.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mega Cap Growth ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（MGK）的最低价格为262.65。将其与当前的403.71和262.65 - 406.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGK股票是什么时候拆分的？

Vanguard Mega Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、405.11和25.50%中可见。

日范围
402.19 406.02
年范围
262.65 406.77
前一天收盘价
405.11
开盘价
405.50
卖价
403.71
买价
404.01
最低价
402.19
最高价
406.02
交易量
446
日变化
-0.35%
月变化
0.92%
6个月变化
25.22%
年变化
25.50%
04 十月, 星期六