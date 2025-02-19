- Обзор рынка
MGK: Vanguard Mega Cap Growth ETF
Курс MGK за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 402.19, а максимальная — 406.02.
Следите за динамикой Vanguard Mega Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MGK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGK сегодня?
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) сегодня оценивается на уровне 403.71. Инструмент торгуется в пределах 402.19 - 406.02, вчерашнее закрытие составило 405.11, а торговый объем достиг 446. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mega Cap Growth ETF?
Vanguard Mega Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 403.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.50% и USD. Отслеживайте движения MGK на графике в реальном времени.
Как купить акции MGK?
Вы можете купить акции Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) по текущей цене 403.71. Ордера обычно размещаются около 403.71 или 404.01, тогда как 446 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGK?
Инвестирование в Vanguard Mega Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 262.65 - 406.77 и текущей цены 403.71. Многие сравнивают 0.92% и 25.22% перед размещением ордеров на 403.71 или 404.01. Изучайте ежедневные изменения цены MGK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (MGK) за последний год составила 406.77. Акции заметно колебались в пределах 262.65 - 406.77, сравнение с 405.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mega Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (MGK) за год составила 262.65. Сравнение с текущими 403.71 и 262.65 - 406.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGK?
В прошлом Vanguard Mega Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 405.11 и 25.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 405.11
- Open
- 405.50
- Bid
- 403.71
- Ask
- 404.01
- Low
- 402.19
- High
- 406.02
- Объем
- 446
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 25.22%
- Годовое изменение
- 25.50%