クォートセクション
通貨 / MGK
株に戻る

MGK: Vanguard Mega Cap Growth ETF

403.71 USD 1.40 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGKの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり402.19の安値と406.02の高値で取引されました。

Vanguard Mega Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGK News

よくあるご質問

MGK株の現在の価格は？

Vanguard Mega Cap Growth ETFの株価は本日403.71です。402.19 - 406.02内で取引され、前日の終値は405.11、取引量は446に達しました。MGKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Mega Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Mega Cap Growth ETFの現在の価格は403.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.50%やUSDにも注目します。MGKの動きはライブチャートで確認できます。

MGK株を買う方法は？

Vanguard Mega Cap Growth ETFの株は現在403.71で購入可能です。注文は通常403.71または404.01付近で行われ、446や-0.44%が市場の動きを示します。MGKの最新情報はライブチャートで確認できます。

MGK株に投資する方法は？

Vanguard Mega Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅262.65 - 406.77と現在の403.71を考慮します。注文は多くの場合403.71や404.01で行われる前に、0.92%や25.22%と比較されます。MGKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は406.77でした。262.65 - 406.77内で株価は大きく変動し、405.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Mega Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(MGK)の年間最安値は262.65でした。現在の403.71や262.65 - 406.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MGKの動きはライブチャートで確認できます。

MGKの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Mega Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、405.11、25.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
402.19 406.02
1年のレンジ
262.65 406.77
以前の終値
405.11
始値
405.50
買値
403.71
買値
404.01
安値
402.19
高値
406.02
出来高
446
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
0.92%
6ヶ月の変化
25.22%
1年の変化
25.50%
04 10月, 土曜日