MGK: Vanguard Mega Cap Growth ETF
MGKの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり402.19の安値と406.02の高値で取引されました。
Vanguard Mega Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MGK株の現在の価格は？
Vanguard Mega Cap Growth ETFの株価は本日403.71です。402.19 - 406.02内で取引され、前日の終値は405.11、取引量は446に達しました。MGKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Mega Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Mega Cap Growth ETFの現在の価格は403.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.50%やUSDにも注目します。MGKの動きはライブチャートで確認できます。
MGK株を買う方法は？
Vanguard Mega Cap Growth ETFの株は現在403.71で購入可能です。注文は通常403.71または404.01付近で行われ、446や-0.44%が市場の動きを示します。MGKの最新情報はライブチャートで確認できます。
MGK株に投資する方法は？
Vanguard Mega Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅262.65 - 406.77と現在の403.71を考慮します。注文は多くの場合403.71や404.01で行われる前に、0.92%や25.22%と比較されます。MGKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は406.77でした。262.65 - 406.77内で株価は大きく変動し、405.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Mega Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(MGK)の年間最安値は262.65でした。現在の403.71や262.65 - 406.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MGKの動きはライブチャートで確認できます。
MGKの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Mega Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、405.11、25.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 405.11
- 始値
- 405.50
- 買値
- 403.71
- 買値
- 404.01
- 安値
- 402.19
- 高値
- 406.02
- 出来高
- 446
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 0.92%
- 6ヶ月の変化
- 25.22%
- 1年の変化
- 25.50%