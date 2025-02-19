- Übersicht
MGK: Vanguard Mega Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von MGK hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 402.19 bis zu einem Hoch von 406.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Mega Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MGK News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MGK heute?
Die Aktie von Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) notiert heute bei 403.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 402.19 - 406.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 405.11 und das Handelsvolumen erreichte 446. Das Live-Chart von MGK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MGK Dividenden?
Vanguard Mega Cap Growth ETF wird derzeit mit 403.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MGK zu verfolgen.
Wie kaufe ich MGK-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) zum aktuellen Kurs von 403.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 403.71 oder 404.01 platziert, während 446 und -0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MGK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MGK-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Mega Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 262.65 - 406.77 und der aktuelle Kurs 403.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.92% und 25.22%, bevor sie Orders zu 403.71 oder 404.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MGK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (MGK) im vergangenen Jahr lag bei 406.77. Innerhalb von 262.65 - 406.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 405.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Mega Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (MGK) im Laufe des Jahres betrug 262.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 403.71 und der Spanne 262.65 - 406.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MGK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MGK statt?
Vanguard Mega Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 405.11 und 25.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 405.11
- Eröffnung
- 405.50
- Bid
- 403.71
- Ask
- 404.01
- Tief
- 402.19
- Hoch
- 406.02
- Volumen
- 446
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 0.92%
- 6-Monatsänderung
- 25.22%
- Jahresänderung
- 25.50%