MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
8.90 USD 1.43 (13.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MFH para hoje mudou para -13.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.79 e o mais alto foi 10.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.79 10.50
Faixa anual
1.03 10.64
- Fechamento anterior
- 10.33
- Open
- 10.35
- Bid
- 8.90
- Ask
- 9.20
- Low
- 8.79
- High
- 10.50
- Volume
- 427
- Mudança diária
- -13.84%
- Mudança mensal
- 39.28%
- Mudança de 6 meses
- 58.93%
- Mudança anual
- 378.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh