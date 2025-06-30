Währungen / MFH
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
10.06 USD 0.19 (1.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MFH hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.68 bis zu einem Hoch von 10.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.68 10.06
Jahresspanne
1.03 10.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.87
- Eröffnung
- 9.93
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Tief
- 9.68
- Hoch
- 10.06
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 1.93%
- Monatsänderung
- 57.43%
- 6-Monatsänderung
- 79.64%
- Jahresänderung
- 440.86%
