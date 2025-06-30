통화 / MFH
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
10.00 USD 0.13 (1.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MFH 환율이 오늘 1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.37이고 고가는 10.13이었습니다.
Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
9.37 10.13
년간 변동
1.03 10.64
- 이전 종가
- 9.87
- 시가
- 9.93
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- 저가
- 9.37
- 고가
- 10.13
- 볼륨
- 532
- 일일 변동
- 1.32%
- 월 변동
- 56.49%
- 6개월 변동
- 78.57%
- 년간 변동율
- 437.63%
20 9월, 토요일