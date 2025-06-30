通貨 / MFH
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
9.87 USD 0.46 (4.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MFHの今日の為替レートは、-4.45%変化しました。日中、通貨は1あたり8.79の安値と10.50の高値で取引されました。
Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MFH News
1日のレンジ
8.79 10.50
1年のレンジ
1.03 10.64
- 以前の終値
- 10.33
- 始値
- 10.35
- 買値
- 9.87
- 買値
- 10.17
- 安値
- 8.79
- 高値
- 10.50
- 出来高
- 776
- 1日の変化
- -4.45%
- 1ヶ月の変化
- 54.46%
- 6ヶ月の変化
- 76.25%
- 1年の変化
- 430.65%
