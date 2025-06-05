КотировкиРазделы
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares

9.54 USD 1.51 (18.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFH за сегодня изменился на 18.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.82, а максимальная — 9.85.

Следите за динамикой Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MFH

Дневной диапазон
7.82 9.85
Годовой диапазон
1.03 9.85
Предыдущее закрытие
8.03
Open
7.89
Bid
9.54
Ask
9.84
Low
7.82
High
9.85
Объем
605
Дневное изменение
18.80%
Месячное изменение
49.30%
6-месячное изменение
70.36%
Годовое изменение
412.90%
