MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
9.54 USD 1.51 (18.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFH за сегодня изменился на 18.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.82, а максимальная — 9.85.
Следите за динамикой Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MFH
Дневной диапазон
7.82 9.85
Годовой диапазон
1.03 9.85
- Предыдущее закрытие
- 8.03
- Open
- 7.89
- Bid
- 9.54
- Ask
- 9.84
- Low
- 7.82
- High
- 9.85
- Объем
- 605
- Дневное изменение
- 18.80%
- Месячное изменение
- 49.30%
- 6-месячное изменение
- 70.36%
- Годовое изменение
- 412.90%
