货币 / MFH
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
9.80 USD 0.26 (2.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MFH汇率已更改2.73%。当日，交易品种以低点9.26和高点10.00进行交易。
关注Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.26 10.00
年范围
1.03 10.32
- 前一天收盘价
- 9.54
- 开盘价
- 9.43
- 卖价
- 9.80
- 买价
- 10.10
- 最低价
- 9.26
- 最高价
- 10.00
- 交易量
- 193
- 日变化
- 2.73%
- 月变化
- 53.36%
- 6个月变化
- 75.00%
- 年变化
- 426.88%
