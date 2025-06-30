FiyatlarBölümler
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares

10.00 USD 0.13 (1.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MFH fiyatı bugün 1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.37 ve Yüksek fiyatı olarak 10.13 aralığında işlem gördü.

Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.37 10.13
Yıllık aralık
1.03 10.64
Önceki kapanış
9.87
Açılış
9.93
Satış
10.00
Alış
10.30
Düşük
9.37
Yüksek
10.13
Hacim
532
Günlük değişim
1.32%
Aylık değişim
56.49%
6 aylık değişim
78.57%
Yıllık değişim
437.63%
21 Eylül, Pazar