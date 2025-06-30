Valute / MFH
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
10.00 USD 0.13 (1.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MFH ha avuto una variazione del 1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.37 e ad un massimo di 10.13.
Segui le dinamiche di Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.37 10.13
Intervallo Annuale
1.03 10.64
- Chiusura Precedente
- 9.87
- Apertura
- 9.93
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Minimo
- 9.37
- Massimo
- 10.13
- Volume
- 532
- Variazione giornaliera
- 1.32%
- Variazione Mensile
- 56.49%
- Variazione Semestrale
- 78.57%
- Variazione Annuale
- 437.63%
20 settembre, sabato