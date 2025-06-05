QuotesSections
Currencies / MFH
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares

9.54 USD 1.51 (18.80%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

MFH exchange rate has changed by 18.80% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 7.82 and at a high of 9.85.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Daily Range
7.82 9.85
Year Range
1.03 9.85
Previous Close
8.03
Open
7.89
Bid
9.54
Ask
9.84
Low
7.82
High
9.85
Volume
605
Daily Change
18.80%
Month Change
49.30%
6 Months Change
70.36%
Year Change
412.90%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%