Divisas / MFH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MFH: Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares
10.33 USD 0.79 (8.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MFH de hoy ha cambiado un 8.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.26, mientras que el máximo ha alcanzado 10.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mercurity Fintech Holding Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFH News
- Chaince Securities completa colocación privada de $2.6 millones para Trident Digital
- Chaince Securities completes $2.6 million placement for Trident Digital
- Mercurity Fintech Holding Inc. (MFH) 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Mercurity Fintech shares now available for options trading
- Mercurity Fintech (MFH) Stock: Another Crypto Treasury Story?
- Mercurity Fintech subsidiary signs MOU with Singapore’s OGBC Group
- Mercurity Fintech forms strategic partnership with OGBC Group
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Institutions Hold $1.72 Billion In Solana, Strategic Reserve Data Reveals
- Nobel family leader Peter Nobel joins Mercurity Fintech board
- Mercurity Fintech reports increased institutional investor presence
- Mercurity Fintech raises $6 million in private placement
- Mercurity Fintech closes $6 million private placement for digital asset strategy
- Mercurity Fintech cancels planned share and warrant offering
- Why Are Public Companies Ammassing ETH, XRP, SOL, BNB Instead Of Just Bitcoin?
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Mercurity Fintech stock rises after announcing $10 million buyback
- Mercurity Fintech announces $10 million share repurchase program
- Mercurity Fintech to raise $43.7 million in registered direct offering
- Mercurity Fintech raises $43.7 million in registered direct offering
- Mercurity Fintech enters $200 million credit deal with Solana Ventures
- Mercurity Fintech launches $500 million DeFi treasury strategy
- Mercurity Fintech launches $500 million DeFi treasury focused on Solana
- Mercurity Fintech Officially Joins Russell 2000 Index
Rango diario
9.26 10.64
Rango anual
1.03 10.64
- Cierres anteriores
- 9.54
- Open
- 9.43
- Bid
- 10.33
- Ask
- 10.63
- Low
- 9.26
- High
- 10.64
- Volumen
- 495
- Cambio diario
- 8.28%
- Cambio mensual
- 61.66%
- Cambio a 6 meses
- 84.46%
- Cambio anual
- 455.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B