CotaçõesSeções
Moedas / MET-PF
Voltar para Ações

MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in

20.95 USD 0.09 (0.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MET-PF para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.86 e o mais alto foi 21.03.

Veja a dinâmica do par de moedas MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MET-PF hoje?

Hoje MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) está avaliado em 20.95. O instrumento é negociado dentro de -0.43%, o fechamento de ontem foi 21.04, e o volume de negociação atingiu 75. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MET-PF em tempo real.

As ações de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in pagam dividendos?

Atualmente MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in está avaliado em 20.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.13% e USD. Monitore os movimentos de MET-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MET-PF?

Você pode comprar ações de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) pelo preço atual 20.95. Ordens geralmente são executadas perto de 20.95 ou 21.25, enquanto 75 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MET-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MET-PF?

Investir em MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in envolve considerar a faixa anual 19.11 - 21.44 e o preço atual 20.95. Muitos comparam 3.46% e 6.13% antes de enviar ordens em 20.95 ou 21.25. Estude as mudanças diárias de preço de MET-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações METLIFE INC?

O maior preço de METLIFE INC (MET-PF) no último ano foi 21.44. As ações oscilaram bastante dentro de 19.11 - 21.44, e a comparação com 21.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações METLIFE INC?

O menor preço de METLIFE INC (MET-PF) no ano foi 19.11. A comparação com o preço atual 20.95 e 19.11 - 21.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MET-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MET-PF?

No passado MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.04 e 6.13% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.86 21.03
Faixa anual
19.11 21.44
Fechamento anterior
21.04
Open
20.95
Bid
20.95
Ask
21.25
Low
20.86
High
21.03
Volume
75
Mudança diária
-0.43%
Mudança mensal
3.46%
Mudança de 6 meses
6.13%
Mudança anual
6.13%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4