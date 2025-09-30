- Visão do mercado
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
A taxa do MET-PF para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.86 e o mais alto foi 21.03.
Veja a dinâmica do par de moedas MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MET-PF hoje?
Hoje MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) está avaliado em 20.95. O instrumento é negociado dentro de -0.43%, o fechamento de ontem foi 21.04, e o volume de negociação atingiu 75. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MET-PF em tempo real.
As ações de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in pagam dividendos?
Atualmente MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in está avaliado em 20.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.13% e USD. Monitore os movimentos de MET-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MET-PF?
Você pode comprar ações de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) pelo preço atual 20.95. Ordens geralmente são executadas perto de 20.95 ou 21.25, enquanto 75 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MET-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MET-PF?
Investir em MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in envolve considerar a faixa anual 19.11 - 21.44 e o preço atual 20.95. Muitos comparam 3.46% e 6.13% antes de enviar ordens em 20.95 ou 21.25. Estude as mudanças diárias de preço de MET-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações METLIFE INC?
O maior preço de METLIFE INC (MET-PF) no último ano foi 21.44. As ações oscilaram bastante dentro de 19.11 - 21.44, e a comparação com 21.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações METLIFE INC?
O menor preço de METLIFE INC (MET-PF) no ano foi 19.11. A comparação com o preço atual 20.95 e 19.11 - 21.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MET-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MET-PF?
No passado MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.04 e 6.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.04
- Open
- 20.95
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Low
- 20.86
- High
- 21.03
- Volume
- 75
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- 3.46%
- Mudança de 6 meses
- 6.13%
- Mudança anual
- 6.13%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4