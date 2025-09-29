- 概要
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
MET-PFの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり20.86の安値と21.03の高値で取引されました。
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MET-PF株の現在の価格は？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inの株価は本日20.95です。-0.43%内で取引され、前日の終値は21.04、取引量は75に達しました。MET-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inの株は配当を出しますか？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inの現在の価格は20.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.13%やUSDにも注目します。MET-PFの動きはライブチャートで確認できます。
MET-PF株を買う方法は？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inの株は現在20.95で購入可能です。注文は通常20.95または21.25付近で行われ、75や0.00%が市場の動きを示します。MET-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
MET-PF株に投資する方法は？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inへの投資では、年間の値幅19.11 - 21.44と現在の20.95を考慮します。注文は多くの場合20.95や21.25で行われる前に、3.46%や6.13%と比較されます。MET-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
METLIFE INCの株の最高値は？
METLIFE INCの過去1年の最高値は21.44でした。19.11 - 21.44内で株価は大きく変動し、21.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
METLIFE INCの株の最低値は？
METLIFE INC(MET-PF)の年間最安値は19.11でした。現在の20.95や19.11 - 21.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MET-PFの動きはライブチャートで確認できます。
MET-PFの株式分割はいつ行われましたか？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.04、6.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.04
- 始値
- 20.95
- 買値
- 20.95
- 買値
- 21.25
- 安値
- 20.86
- 高値
- 21.03
- 出来高
- 75
- 1日の変化
- -0.43%
- 1ヶ月の変化
- 3.46%
- 6ヶ月の変化
- 6.13%
- 1年の変化
- 6.13%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
