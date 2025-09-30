- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
Le taux de change de MET-PF a changé de -0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.86 et à un maximum de 21.03.
Suivez la dynamique MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MET-PF aujourd'hui ?
L'action MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in est cotée à 20.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.43%, a clôturé hier à 21.04 et son volume d'échange a atteint 75. Le graphique en temps réel du cours de MET-PF présente ces mises à jour.
L'action MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in verse-t-elle des dividendes ?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in est actuellement valorisé à 20.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MET-PF.
Comment acheter des actions MET-PF ?
Vous pouvez acheter des actions MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in au cours actuel de 20.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.95 ou de 21.25, le 75 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MET-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MET-PF ?
Investir dans MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.11 - 21.44 et le prix actuel 20.95. Beaucoup comparent 3.46% et 6.13% avant de passer des ordres à 20.95 ou 21.25. Consultez le graphique du cours de MET-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action METLIFE INC ?
Le cours le plus élevé de METLIFE INC l'année dernière était 21.44. Au cours de 19.11 - 21.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action METLIFE INC ?
Le cours le plus bas de METLIFE INC (MET-PF) sur l'année a été 19.11. Sa comparaison avec 20.95 et 19.11 - 21.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MET-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MET-PF a-t-elle été divisée ?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.04 et 6.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.04
- Ouverture
- 20.95
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Plus Bas
- 20.86
- Plus Haut
- 21.03
- Volume
- 75
- Changement quotidien
- -0.43%
- Changement Mensuel
- 3.46%
- Changement à 6 Mois
- 6.13%
- Changement Annuel
- 6.13%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4