- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
Курс MET-PF за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.86, а максимальная — 21.03.
Следите за динамикой MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MET-PF сегодня?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) сегодня оценивается на уровне 20.94. Инструмент торгуется в пределах -0.48%, вчерашнее закрытие составило 21.04, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MET-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in в настоящее время оценивается в 20.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.08% и USD. Отслеживайте движения MET-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции MET-PF?
Вы можете купить акции MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) по текущей цене 20.94. Ордера обычно размещаются около 20.94 или 21.24, тогда как 57 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MET-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MET-PF?
Инвестирование в MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in предполагает учет годового диапазона 19.11 - 21.44 и текущей цены 20.94. Многие сравнивают 3.41% и 6.08% перед размещением ордеров на 20.94 или 21.24. Изучайте ежедневные изменения цены MET-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции METLIFE INC?
Самая высокая цена METLIFE INC (MET-PF) за последний год составила 21.44. Акции заметно колебались в пределах 19.11 - 21.44, сравнение с 21.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции METLIFE INC?
Самая низкая цена METLIFE INC (MET-PF) за год составила 19.11. Сравнение с текущими 20.94 и 19.11 - 21.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MET-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MET-PF?
В прошлом MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.04 и 6.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.04
- Open
- 20.95
- Bid
- 20.94
- Ask
- 21.24
- Low
- 20.86
- High
- 21.03
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 3.41%
- 6-месячное изменение
- 6.08%
- Годовое изменение
- 6.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%