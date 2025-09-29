КотировкиРазделы
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in

20.94 USD 0.10 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MET-PF за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.86, а максимальная — 21.03.

Следите за динамикой MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MET-PF сегодня?

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) сегодня оценивается на уровне 20.94. Инструмент торгуется в пределах -0.48%, вчерашнее закрытие составило 21.04, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MET-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in?

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in в настоящее время оценивается в 20.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.08% и USD. Отслеживайте движения MET-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции MET-PF?

Вы можете купить акции MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) по текущей цене 20.94. Ордера обычно размещаются около 20.94 или 21.24, тогда как 57 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MET-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MET-PF?

Инвестирование в MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in предполагает учет годового диапазона 19.11 - 21.44 и текущей цены 20.94. Многие сравнивают 3.41% и 6.08% перед размещением ордеров на 20.94 или 21.24. Изучайте ежедневные изменения цены MET-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции METLIFE INC?

Самая высокая цена METLIFE INC (MET-PF) за последний год составила 21.44. Акции заметно колебались в пределах 19.11 - 21.44, сравнение с 21.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции METLIFE INC?

Самая низкая цена METLIFE INC (MET-PF) за год составила 19.11. Сравнение с текущими 20.94 и 19.11 - 21.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MET-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MET-PF?

В прошлом MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.04 и 6.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.86 21.03
Годовой диапазон
19.11 21.44
Предыдущее закрытие
21.04
Open
20.95
Bid
20.94
Ask
21.24
Low
20.86
High
21.03
Объем
57
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
3.41%
6-месячное изменение
6.08%
Годовое изменение
6.08%
