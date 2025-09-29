- Panorámica
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
El tipo de cambio de MET-PF de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.86, mientras que el máximo ha alcanzado 21.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MET-PF hoy?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) se evalúa hoy en 20.95. El instrumento se negocia dentro de -0.43%; el cierre de ayer ha sido 21.04 y el volumen comercial ha alcanzado 75. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MET-PF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in se evalúa actualmente en 20.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.13% y USD. Monitoree los movimientos de MET-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MET-PF?
Puede comprar acciones de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) al precio actual de 20.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.95 o 21.25, mientras que 75 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MET-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MET-PF?
Invertir en MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in implica tener en cuenta el rango anual 19.11 - 21.44 y el precio actual 20.95. Muchos comparan 3.46% y 6.13% antes de colocar órdenes en 20.95 o 21.25. Estudie los cambios diarios de precios de MET-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de METLIFE INC?
El precio más alto de METLIFE INC (MET-PF) en el último año ha sido 21.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.11 - 21.44, una comparación con 21.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de METLIFE INC?
El precio más bajo de METLIFE INC (MET-PF) para el año ha sido 19.11. La comparación con los actuales 20.95 y 19.11 - 21.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MET-PF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MET-PF?
En el pasado, MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.04 y 6.13% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.04
- Open
- 20.95
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Low
- 20.86
- High
- 21.03
- Volumen
- 75
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- 3.46%
- Cambio a 6 meses
- 6.13%
- Cambio anual
- 6.13%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.