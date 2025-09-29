报价部分
货币 / MET-PF
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in

20.95 USD 0.09 (0.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MET-PF汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点20.86和高点21.03进行交易。

关注MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MET-PF股票今天的价格是多少？

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票今天的定价为20.95。它在-0.43%范围内交易，昨天的收盘价为21.04，交易量达到75。MET-PF的实时价格图表显示了这些更新。

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票是否支付股息？

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in目前的价值为20.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.13%和USD。实时查看图表以跟踪MET-PF走势。

如何购买MET-PF股票？

您可以以20.95的当前价格购买MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票。订单通常设置在20.95或21.25附近，而75和0.00%显示市场活动。立即关注MET-PF的实时图表更新。

如何投资MET-PF股票？

投资MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in需要考虑年度范围19.11 - 21.44和当前价格20.95。许多人在以20.95或21.25下订单之前，会比较3.46%和。实时查看MET-PF价格图表，了解每日变化。

METLIFE INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，METLIFE INC的最高价格是21.44。在19.11 - 21.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in的绩效。

METLIFE INC股票的最低价格是多少？

METLIFE INC（MET-PF）的最低价格为19.11。将其与当前的20.95和19.11 - 21.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MET-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MET-PF股票是什么时候拆分的？

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.04和6.13%中可见。

日范围
20.86 21.03
年范围
19.11 21.44
前一天收盘价
21.04
开盘价
20.95
卖价
20.95
买价
21.25
最低价
20.86
最高价
21.03
交易量
75
日变化
-0.43%
月变化
3.46%
6个月变化
6.13%
年变化
6.13%
