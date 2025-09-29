MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
今日MET-PF汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点20.86和高点21.03进行交易。
关注MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MET-PF股票今天的价格是多少？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票今天的定价为20.95。它在-0.43%范围内交易，昨天的收盘价为21.04，交易量达到75。MET-PF的实时价格图表显示了这些更新。
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票是否支付股息？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in目前的价值为20.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.13%和USD。实时查看图表以跟踪MET-PF走势。
如何购买MET-PF股票？
您可以以20.95的当前价格购买MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票。订单通常设置在20.95或21.25附近，而75和0.00%显示市场活动。立即关注MET-PF的实时图表更新。
如何投资MET-PF股票？
投资MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in需要考虑年度范围19.11 - 21.44和当前价格20.95。许多人在以20.95或21.25下订单之前，会比较3.46%和。实时查看MET-PF价格图表，了解每日变化。
METLIFE INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，METLIFE INC的最高价格是21.44。在19.11 - 21.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in的绩效。
METLIFE INC股票的最低价格是多少？
METLIFE INC（MET-PF）的最低价格为19.11。将其与当前的20.95和19.11 - 21.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MET-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MET-PF股票是什么时候拆分的？
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.04和6.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.04
- 开盘价
- 20.95
- 卖价
- 20.95
- 买价
- 21.25
- 最低价
- 20.86
- 最高价
- 21.03
- 交易量
- 75
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 3.46%
- 6个月变化
- 6.13%
- 年变化
- 6.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值