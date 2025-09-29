MET-PF股票今天的价格是多少？ MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票今天的定价为20.95。它在-0.43%范围内交易，昨天的收盘价为21.04，交易量达到75。MET-PF的实时价格图表显示了这些更新。

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票是否支付股息？ MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in目前的价值为20.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.13%和USD。实时查看图表以跟踪MET-PF走势。

如何购买MET-PF股票？ 您可以以20.95的当前价格购买MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in股票。订单通常设置在20.95或21.25附近，而75和0.00%显示市场活动。立即关注MET-PF的实时图表更新。

如何投资MET-PF股票？ 投资MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in需要考虑年度范围19.11 - 21.44和当前价格20.95。许多人在以20.95或21.25下订单之前，会比较3.46%和。实时查看MET-PF价格图表，了解每日变化。

METLIFE INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，METLIFE INC的最高价格是21.44。在19.11 - 21.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in的绩效。

METLIFE INC股票的最低价格是多少？ METLIFE INC（MET-PF）的最低价格为19.11。将其与当前的20.95和19.11 - 21.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MET-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。