QuotazioniSezioni
Valute / MET-PF
Tornare a Azioni

MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in

20.95 USD 0.09 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MET-PF ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.86 e ad un massimo di 21.03.

Segui le dinamiche di MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MET-PF oggi?

Oggi le azioni MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in sono prezzate a 20.95. Viene scambiato all'interno di -0.43%, la chiusura di ieri è stata 21.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 75. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MET-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in pagano dividendi?

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in è attualmente valutato a 20.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MET-PF.

Come acquistare azioni MET-PF?

Puoi acquistare azioni MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in al prezzo attuale di 20.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.95 o 21.25, mentre 75 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MET-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MET-PF?

Investire in MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in implica considerare l'intervallo annuale 19.11 - 21.44 e il prezzo attuale 20.95. Molti confrontano 3.46% e 6.13% prima di effettuare ordini su 20.95 o 21.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MET-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni METLIFE INC?

Il prezzo massimo di METLIFE INC nell'ultimo anno è stato 21.44. All'interno di 19.11 - 21.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni METLIFE INC?

Il prezzo più basso di METLIFE INC (MET-PF) nel corso dell'anno è stato 19.11. Confrontandolo con gli attuali 20.95 e 19.11 - 21.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MET-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MET-PF?

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.04 e 6.13%.

Intervallo Giornaliero
20.86 21.03
Intervallo Annuale
19.11 21.44
Chiusura Precedente
21.04
Apertura
20.95
Bid
20.95
Ask
21.25
Minimo
20.86
Massimo
21.03
Volume
75
Variazione giornaliera
-0.43%
Variazione Mensile
3.46%
Variazione Semestrale
6.13%
Variazione Annuale
6.13%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4