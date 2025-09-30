- Panoramica
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
Il tasso di cambio MET-PF ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.86 e ad un massimo di 21.03.
Segui le dinamiche di MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MET-PF oggi?
Oggi le azioni MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in sono prezzate a 20.95. Viene scambiato all'interno di -0.43%, la chiusura di ieri è stata 21.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 75. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MET-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in pagano dividendi?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in è attualmente valutato a 20.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MET-PF.
Come acquistare azioni MET-PF?
Puoi acquistare azioni MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in al prezzo attuale di 20.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.95 o 21.25, mentre 75 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MET-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MET-PF?
Investire in MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in implica considerare l'intervallo annuale 19.11 - 21.44 e il prezzo attuale 20.95. Molti confrontano 3.46% e 6.13% prima di effettuare ordini su 20.95 o 21.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MET-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni METLIFE INC?
Il prezzo massimo di METLIFE INC nell'ultimo anno è stato 21.44. All'interno di 19.11 - 21.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni METLIFE INC?
Il prezzo più basso di METLIFE INC (MET-PF) nel corso dell'anno è stato 19.11. Confrontandolo con gli attuali 20.95 e 19.11 - 21.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MET-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MET-PF?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.04 e 6.13%.
- Chiusura Precedente
- 21.04
- Apertura
- 20.95
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Minimo
- 20.86
- Massimo
- 21.03
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- -0.43%
- Variazione Mensile
- 3.46%
- Variazione Semestrale
- 6.13%
- Variazione Annuale
- 6.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4