KurseKategorien
Währungen / MET-PF
Zurück zum Aktien

MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in

20.95 USD 0.09 (0.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MET-PF hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.86 bis zu einem Hoch von 21.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MET-PF heute?

Die Aktie von MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) notiert heute bei 20.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.04 und das Handelsvolumen erreichte 75. Das Live-Chart von MET-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MET-PF Dividenden?

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in wird derzeit mit 20.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MET-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich MET-PF-Aktien?

Sie können Aktien von MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) zum aktuellen Kurs von 20.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.95 oder 21.25 platziert, während 75 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MET-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MET-PF-Aktien?

Bei einer Investition in MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in müssen die jährliche Spanne 19.11 - 21.44 und der aktuelle Kurs 20.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.46% und 6.13%, bevor sie Orders zu 20.95 oder 21.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MET-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?

Der höchste Kurs von METLIFE INC (MET-PF) im vergangenen Jahr lag bei 21.44. Innerhalb von 19.11 - 21.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?

Der niedrigste Kurs von METLIFE INC (MET-PF) im Laufe des Jahres betrug 19.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.95 und der Spanne 19.11 - 21.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MET-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MET-PF statt?

MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.04 und 6.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.86 21.03
Jahresspanne
19.11 21.44
Vorheriger Schlusskurs
21.04
Eröffnung
20.95
Bid
20.95
Ask
21.25
Tief
20.86
Hoch
21.03
Volumen
75
Tagesänderung
-0.43%
Monatsänderung
3.46%
6-Monatsänderung
6.13%
Jahresänderung
6.13%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4