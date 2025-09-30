- Übersicht
MET-PF: MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in
Der Wechselkurs von MET-PF hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.86 bis zu einem Hoch von 21.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MET-PF heute?
Die Aktie von MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) notiert heute bei 20.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.04 und das Handelsvolumen erreichte 75. Das Live-Chart von MET-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MET-PF Dividenden?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in wird derzeit mit 20.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MET-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich MET-PF-Aktien?
Sie können Aktien von MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in (MET-PF) zum aktuellen Kurs von 20.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.95 oder 21.25 platziert, während 75 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MET-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MET-PF-Aktien?
Bei einer Investition in MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in müssen die jährliche Spanne 19.11 - 21.44 und der aktuelle Kurs 20.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.46% und 6.13%, bevor sie Orders zu 20.95 oder 21.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MET-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?
Der höchste Kurs von METLIFE INC (MET-PF) im vergangenen Jahr lag bei 21.44. Innerhalb von 19.11 - 21.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?
Der niedrigste Kurs von METLIFE INC (MET-PF) im Laufe des Jahres betrug 19.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.95 und der Spanne 19.11 - 21.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MET-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MET-PF statt?
MetLife Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th in hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.04 und 6.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.04
- Eröffnung
- 20.95
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Tief
- 20.86
- Hoch
- 21.03
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- 3.46%
- 6-Monatsänderung
- 6.13%
- Jahresänderung
- 6.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4