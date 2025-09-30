CotaçõesSeções
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate

24.29 USD 0.19 (0.79%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MET-PA para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.08 e o mais alto foi 24.29.

Veja a dinâmica do par de moedas MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MET-PA hoje?

Hoje MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) está avaliado em 24.29. O instrumento é negociado dentro de 0.79%, o fechamento de ontem foi 24.10, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MET-PA em tempo real.

As ações de MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate pagam dividendos?

Atualmente MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate está avaliado em 24.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.70% e USD. Monitore os movimentos de MET-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MET-PA?

Você pode comprar ações de MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) pelo preço atual 24.29. Ordens geralmente são executadas perto de 24.29 ou 24.59, enquanto 31 e 0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MET-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MET-PA?

Investir em MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate envolve considerar a faixa anual 22.50 - 24.57 e o preço atual 24.29. Muitos comparam 1.50% e -0.70% antes de enviar ordens em 24.29 ou 24.59. Estude as mudanças diárias de preço de MET-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações METLIFE INC?

O maior preço de METLIFE INC (MET-PA) no último ano foi 24.57. As ações oscilaram bastante dentro de 22.50 - 24.57, e a comparação com 24.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações METLIFE INC?

O menor preço de METLIFE INC (MET-PA) no ano foi 22.50. A comparação com o preço atual 24.29 e 22.50 - 24.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MET-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MET-PA?

No passado MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.10 e -0.70% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.08 24.29
Faixa anual
22.50 24.57
Fechamento anterior
24.10
Open
24.23
Bid
24.29
Ask
24.59
Low
24.08
High
24.29
Volume
31
Mudança diária
0.79%
Mudança mensal
1.50%
Mudança de 6 meses
-0.70%
Mudança anual
-0.70%
