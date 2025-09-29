- Panorámica
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate
El tipo de cambio de MET-PA de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.08, mientras que el máximo ha alcanzado 24.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MET-PA hoy?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) se evalúa hoy en 24.29. El instrumento se negocia dentro de 0.79%; el cierre de ayer ha sido 24.10 y el volumen comercial ha alcanzado 31. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MET-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate se evalúa actualmente en 24.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.70% y USD. Monitoree los movimientos de MET-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MET-PA?
Puede comprar acciones de MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) al precio actual de 24.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.29 o 24.59, mientras que 31 y 0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MET-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MET-PA?
Invertir en MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate implica tener en cuenta el rango anual 22.50 - 24.57 y el precio actual 24.29. Muchos comparan 1.50% y -0.70% antes de colocar órdenes en 24.29 o 24.59. Estudie los cambios diarios de precios de MET-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de METLIFE INC?
El precio más alto de METLIFE INC (MET-PA) en el último año ha sido 24.57. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.50 - 24.57, una comparación con 24.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de METLIFE INC?
El precio más bajo de METLIFE INC (MET-PA) para el año ha sido 22.50. La comparación con los actuales 24.29 y 22.50 - 24.57 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MET-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MET-PA?
En el pasado, MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.10 y -0.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.10
- Open
- 24.23
- Bid
- 24.29
- Ask
- 24.59
- Low
- 24.08
- High
- 24.29
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 1.50%
- Cambio a 6 meses
- -0.70%
- Cambio anual
- -0.70%
