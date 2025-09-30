QuotazioniSezioni
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate

24.29 USD 0.19 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MET-PA ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.08 e ad un massimo di 24.29.

Segui le dinamiche di MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MET-PA oggi?

Oggi le azioni MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate sono prezzate a 24.29. Viene scambiato all'interno di 0.79%, la chiusura di ieri è stata 24.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MET-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate pagano dividendi?

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate è attualmente valutato a 24.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MET-PA.

Come acquistare azioni MET-PA?

Puoi acquistare azioni MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate al prezzo attuale di 24.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.29 o 24.59, mentre 31 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MET-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MET-PA?

Investire in MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate implica considerare l'intervallo annuale 22.50 - 24.57 e il prezzo attuale 24.29. Molti confrontano 1.50% e -0.70% prima di effettuare ordini su 24.29 o 24.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MET-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni METLIFE INC?

Il prezzo massimo di METLIFE INC nell'ultimo anno è stato 24.57. All'interno di 22.50 - 24.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni METLIFE INC?

Il prezzo più basso di METLIFE INC (MET-PA) nel corso dell'anno è stato 22.50. Confrontandolo con gli attuali 24.29 e 22.50 - 24.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MET-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MET-PA?

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.10 e -0.70%.

Intervallo Giornaliero
24.08 24.29
Intervallo Annuale
22.50 24.57
Chiusura Precedente
24.10
Apertura
24.23
Bid
24.29
Ask
24.59
Minimo
24.08
Massimo
24.29
Volume
31
Variazione giornaliera
0.79%
Variazione Mensile
1.50%
Variazione Semestrale
-0.70%
Variazione Annuale
-0.70%
