MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate
Il tasso di cambio MET-PA ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.08 e ad un massimo di 24.29.
Segui le dinamiche di MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MET-PA oggi?
Oggi le azioni MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate sono prezzate a 24.29. Viene scambiato all'interno di 0.79%, la chiusura di ieri è stata 24.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MET-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate pagano dividendi?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate è attualmente valutato a 24.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MET-PA.
Come acquistare azioni MET-PA?
Puoi acquistare azioni MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate al prezzo attuale di 24.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.29 o 24.59, mentre 31 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MET-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MET-PA?
Investire in MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate implica considerare l'intervallo annuale 22.50 - 24.57 e il prezzo attuale 24.29. Molti confrontano 1.50% e -0.70% prima di effettuare ordini su 24.29 o 24.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MET-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni METLIFE INC?
Il prezzo massimo di METLIFE INC nell'ultimo anno è stato 24.57. All'interno di 22.50 - 24.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni METLIFE INC?
Il prezzo più basso di METLIFE INC (MET-PA) nel corso dell'anno è stato 22.50. Confrontandolo con gli attuali 24.29 e 22.50 - 24.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MET-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MET-PA?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.10 e -0.70%.
- Chiusura Precedente
- 24.10
- Apertura
- 24.23
- Bid
- 24.29
- Ask
- 24.59
- Minimo
- 24.08
- Massimo
- 24.29
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- 0.79%
- Variazione Mensile
- 1.50%
- Variazione Semestrale
- -0.70%
- Variazione Annuale
- -0.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4