- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate
Курс MET-PA за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.08, а максимальная — 24.29.
Следите за динамикой MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MET-PA сегодня?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) сегодня оценивается на уровне 24.29. Инструмент торгуется в пределах 0.79%, вчерашнее закрытие составило 24.10, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MET-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate в настоящее время оценивается в 24.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.70% и USD. Отслеживайте движения MET-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции MET-PA?
Вы можете купить акции MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) по текущей цене 24.29. Ордера обычно размещаются около 24.29 или 24.59, тогда как 31 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MET-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MET-PA?
Инвестирование в MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate предполагает учет годового диапазона 22.50 - 24.57 и текущей цены 24.29. Многие сравнивают 1.50% и -0.70% перед размещением ордеров на 24.29 или 24.59. Изучайте ежедневные изменения цены MET-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции METLIFE INC?
Самая высокая цена METLIFE INC (MET-PA) за последний год составила 24.57. Акции заметно колебались в пределах 22.50 - 24.57, сравнение с 24.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции METLIFE INC?
Самая низкая цена METLIFE INC (MET-PA) за год составила 22.50. Сравнение с текущими 24.29 и 22.50 - 24.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MET-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MET-PA?
В прошлом MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.10 и -0.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.10
- Open
- 24.23
- Bid
- 24.29
- Ask
- 24.59
- Low
- 24.08
- High
- 24.29
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- -0.70%
- Годовое изменение
- -0.70%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%