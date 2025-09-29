КотировкиРазделы
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate

24.29 USD 0.19 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MET-PA за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.08, а максимальная — 24.29.

Следите за динамикой MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MET-PA сегодня?

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) сегодня оценивается на уровне 24.29. Инструмент торгуется в пределах 0.79%, вчерашнее закрытие составило 24.10, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MET-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate?

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate в настоящее время оценивается в 24.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.70% и USD. Отслеживайте движения MET-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции MET-PA?

Вы можете купить акции MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) по текущей цене 24.29. Ордера обычно размещаются около 24.29 или 24.59, тогда как 31 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MET-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MET-PA?

Инвестирование в MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate предполагает учет годового диапазона 22.50 - 24.57 и текущей цены 24.29. Многие сравнивают 1.50% и -0.70% перед размещением ордеров на 24.29 или 24.59. Изучайте ежедневные изменения цены MET-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции METLIFE INC?

Самая высокая цена METLIFE INC (MET-PA) за последний год составила 24.57. Акции заметно колебались в пределах 22.50 - 24.57, сравнение с 24.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции METLIFE INC?

Самая низкая цена METLIFE INC (MET-PA) за год составила 22.50. Сравнение с текущими 24.29 и 22.50 - 24.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MET-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MET-PA?

В прошлом MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.10 и -0.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.08 24.29
Годовой диапазон
22.50 24.57
Предыдущее закрытие
24.10
Open
24.23
Bid
24.29
Ask
24.59
Low
24.08
High
24.29
Объем
31
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
1.50%
6-месячное изменение
-0.70%
Годовое изменение
-0.70%
