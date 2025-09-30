- Aperçu
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate
Le taux de change de MET-PA a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.08 et à un maximum de 24.29.
Suivez la dynamique MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MET-PA aujourd'hui ?
L'action MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate est cotée à 24.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.79%, a clôturé hier à 24.10 et son volume d'échange a atteint 31. Le graphique en temps réel du cours de MET-PA présente ces mises à jour.
L'action MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate verse-t-elle des dividendes ?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate est actuellement valorisé à 24.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MET-PA.
Comment acheter des actions MET-PA ?
Vous pouvez acheter des actions MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate au cours actuel de 24.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.29 ou de 24.59, le 31 et le 0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MET-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MET-PA ?
Investir dans MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.50 - 24.57 et le prix actuel 24.29. Beaucoup comparent 1.50% et -0.70% avant de passer des ordres à 24.29 ou 24.59. Consultez le graphique du cours de MET-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action METLIFE INC ?
Le cours le plus élevé de METLIFE INC l'année dernière était 24.57. Au cours de 22.50 - 24.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action METLIFE INC ?
Le cours le plus bas de METLIFE INC (MET-PA) sur l'année a été 22.50. Sa comparaison avec 24.29 et 22.50 - 24.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MET-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MET-PA a-t-elle été divisée ?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.10 et -0.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.10
- Ouverture
- 24.23
- Bid
- 24.29
- Ask
- 24.59
- Plus Bas
- 24.08
- Plus Haut
- 24.29
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 1.50%
- Changement à 6 Mois
- -0.70%
- Changement Annuel
- -0.70%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4