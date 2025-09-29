MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate
今日MET-PA汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点24.08和高点24.29进行交易。
关注MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MET-PA股票今天的价格是多少？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate股票今天的定价为24.29。它在0.79%范围内交易，昨天的收盘价为24.10，交易量达到31。MET-PA的实时价格图表显示了这些更新。
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate股票是否支付股息？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate目前的价值为24.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.70%和USD。实时查看图表以跟踪MET-PA走势。
如何购买MET-PA股票？
您可以以24.29的当前价格购买MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate股票。订单通常设置在24.29或24.59附近，而31和0.25%显示市场活动。立即关注MET-PA的实时图表更新。
如何投资MET-PA股票？
投资MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate需要考虑年度范围22.50 - 24.57和当前价格24.29。许多人在以24.29或24.59下订单之前，会比较1.50%和。实时查看MET-PA价格图表，了解每日变化。
METLIFE INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，METLIFE INC的最高价格是24.57。在22.50 - 24.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate的绩效。
METLIFE INC股票的最低价格是多少？
METLIFE INC（MET-PA）的最低价格为22.50。将其与当前的24.29和22.50 - 24.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MET-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MET-PA股票是什么时候拆分的？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.10和-0.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.10
- 开盘价
- 24.23
- 卖价
- 24.29
- 买价
- 24.59
- 最低价
- 24.08
- 最高价
- 24.29
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- 1.50%
- 6个月变化
- -0.70%
- 年变化
- -0.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值