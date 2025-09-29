クォートセクション
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate

24.29 USD 0.19 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MET-PAの今日の為替レートは、0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり24.08の安値と24.29の高値で取引されました。

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MET-PA株の現在の価格は？

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの株価は本日24.29です。0.79%内で取引され、前日の終値は24.10、取引量は31に達しました。MET-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの株は配当を出しますか？

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの現在の価格は24.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.70%やUSDにも注目します。MET-PAの動きはライブチャートで確認できます。

MET-PA株を買う方法は？

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの株は現在24.29で購入可能です。注文は通常24.29または24.59付近で行われ、31や0.25%が市場の動きを示します。MET-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

MET-PA株に投資する方法は？

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateへの投資では、年間の値幅22.50 - 24.57と現在の24.29を考慮します。注文は多くの場合24.29や24.59で行われる前に、1.50%や-0.70%と比較されます。MET-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

METLIFE INCの株の最高値は？

METLIFE INCの過去1年の最高値は24.57でした。22.50 - 24.57内で株価は大きく変動し、24.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

METLIFE INCの株の最低値は？

METLIFE INC(MET-PA)の年間最安値は22.50でした。現在の24.29や22.50 - 24.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MET-PAの動きはライブチャートで確認できます。

MET-PAの株式分割はいつ行われましたか？

MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.10、-0.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.08 24.29
1年のレンジ
22.50 24.57
以前の終値
24.10
始値
24.23
買値
24.29
買値
24.59
安値
24.08
高値
24.29
出来高
31
1日の変化
0.79%
1ヶ月の変化
1.50%
6ヶ月の変化
-0.70%
1年の変化
-0.70%
