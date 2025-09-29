- 概要
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate
MET-PAの今日の為替レートは、0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり24.08の安値と24.29の高値で取引されました。
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MET-PA株の現在の価格は？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの株価は本日24.29です。0.79%内で取引され、前日の終値は24.10、取引量は31に達しました。MET-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの株は配当を出しますか？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの現在の価格は24.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.70%やUSDにも注目します。MET-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MET-PA株を買う方法は？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateの株は現在24.29で購入可能です。注文は通常24.29または24.59付近で行われ、31や0.25%が市場の動きを示します。MET-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
MET-PA株に投資する方法は？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateへの投資では、年間の値幅22.50 - 24.57と現在の24.29を考慮します。注文は多くの場合24.29や24.59で行われる前に、1.50%や-0.70%と比較されます。MET-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
METLIFE INCの株の最高値は？
METLIFE INCの過去1年の最高値は24.57でした。22.50 - 24.57内で株価は大きく変動し、24.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
METLIFE INCの株の最低値は？
METLIFE INC(MET-PA)の年間最安値は22.50でした。現在の24.29や22.50 - 24.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MET-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MET-PAの株式分割はいつ行われましたか？
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rateは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.10、-0.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.10
- 始値
- 24.23
- 買値
- 24.29
- 買値
- 24.59
- 安値
- 24.08
- 高値
- 24.29
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- 0.79%
- 1ヶ月の変化
- 1.50%
- 6ヶ月の変化
- -0.70%
- 1年の変化
- -0.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前