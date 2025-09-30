- Übersicht
MET-PA: MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate
Der Wechselkurs von MET-PA hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.08 bis zu einem Hoch von 24.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MET-PA heute?
Die Aktie von MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) notiert heute bei 24.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.79% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.10 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von MET-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MET-PA Dividenden?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate wird derzeit mit 24.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MET-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich MET-PA-Aktien?
Sie können Aktien von MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate (MET-PA) zum aktuellen Kurs von 24.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.29 oder 24.59 platziert, während 31 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MET-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MET-PA-Aktien?
Bei einer Investition in MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate müssen die jährliche Spanne 22.50 - 24.57 und der aktuelle Kurs 24.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und -0.70%, bevor sie Orders zu 24.29 oder 24.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MET-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?
Der höchste Kurs von METLIFE INC (MET-PA) im vergangenen Jahr lag bei 24.57. Innerhalb von 22.50 - 24.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?
Der niedrigste Kurs von METLIFE INC (MET-PA) im Laufe des Jahres betrug 22.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.29 und der Spanne 22.50 - 24.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MET-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MET-PA statt?
MetLife Inc Preferred Series A Floating Rate hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.10 und -0.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.10
- Eröffnung
- 24.23
- Bid
- 24.29
- Ask
- 24.59
- Tief
- 24.08
- Hoch
- 24.29
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- -0.70%
- Jahresänderung
- -0.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4