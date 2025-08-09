CotaçõesSeções
Moedas / MCHI
Voltar para Ações

MCHI: iShares MSCI China ETF

64.44 USD 0.31 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MCHI para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.44 e o mais alto foi 65.01.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI China ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCHI Notícias

Faixa diária
64.44 65.01
Faixa anual
43.70 65.94
Fechamento anterior
64.75
Open
64.93
Bid
64.44
Ask
64.74
Low
64.44
High
65.01
Volume
5.919 K
Mudança diária
-0.48%
Mudança mensal
5.83%
Mudança de 6 meses
18.37%
Mudança anual
25.71%
21 setembro, domingo