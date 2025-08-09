통화 / MCHI
MCHI: iShares MSCI China ETF
64.44 USD 0.31 (0.48%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCHI 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 64.44이고 고가는 65.01이었습니다.
iShares MSCI China ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MCHI News
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- FLCH Seems Cheap, But It Is Not (For Now)
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Chinese Stocks Hit a 5-Month Low as Macho Xi Targets Overvalued Markets - TipRanks.com
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- China stocks see biggest inflows since April as Europe funds face outflows: BofA
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Why China Remains A Value Trap For Investors (MCHI Analysis) (NASDAQ:MCHI)
- Global Economic Outlook: August 2025
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Why the divide between Developed and Emerging Markets no longer holds
일일 변동 비율
64.44 65.01
년간 변동
43.70 65.94
- 이전 종가
- 64.75
- 시가
- 64.93
- Bid
- 64.44
- Ask
- 64.74
- 저가
- 64.44
- 고가
- 65.01
- 볼륨
- 5.919 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- 5.83%
- 6개월 변동
- 18.37%
- 년간 변동율
- 25.71%
21 9월, 일요일