CotizacionesSecciones
Divisas / MCHI
Volver a Acciones

MCHI: iShares MSCI China ETF

64.44 USD 0.31 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MCHI de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.44, mientras que el máximo ha alcanzado 65.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI China ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCHI News

Rango diario
64.44 65.01
Rango anual
43.70 65.94
Cierres anteriores
64.75
Open
64.93
Bid
64.44
Ask
64.74
Low
64.44
High
65.01
Volumen
5.919 K
Cambio diario
-0.48%
Cambio mensual
5.83%
Cambio a 6 meses
18.37%
Cambio anual
25.71%
21 septiembre, domingo