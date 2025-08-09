Divisas / MCHI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MCHI: iShares MSCI China ETF
64.44 USD 0.31 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MCHI de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.44, mientras que el máximo ha alcanzado 65.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI China ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHI News
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- FLCH Seems Cheap, But It Is Not (For Now)
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Chinese Stocks Hit a 5-Month Low as Macho Xi Targets Overvalued Markets - TipRanks.com
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- China stocks see biggest inflows since April as Europe funds face outflows: BofA
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Why China Remains A Value Trap For Investors (MCHI Analysis) (NASDAQ:MCHI)
- Global Economic Outlook: August 2025
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Why the divide between Developed and Emerging Markets no longer holds
Rango diario
64.44 65.01
Rango anual
43.70 65.94
- Cierres anteriores
- 64.75
- Open
- 64.93
- Bid
- 64.44
- Ask
- 64.74
- Low
- 64.44
- High
- 65.01
- Volumen
- 5.919 K
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 5.83%
- Cambio a 6 meses
- 18.37%
- Cambio anual
- 25.71%
21 septiembre, domingo