Dövizler / MCHI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MCHI: iShares MSCI China ETF
64.44 USD 0.31 (0.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCHI fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.44 ve Yüksek fiyatı olarak 65.01 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI China ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHI haberleri
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- FLCH Seems Cheap, But It Is Not (For Now)
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Chinese Stocks Hit a 5-Month Low as Macho Xi Targets Overvalued Markets - TipRanks.com
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- China stocks see biggest inflows since April as Europe funds face outflows: BofA
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Why China Remains A Value Trap For Investors (MCHI Analysis) (NASDAQ:MCHI)
- Global Economic Outlook: August 2025
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Why the divide between Developed and Emerging Markets no longer holds
Günlük aralık
64.44 65.01
Yıllık aralık
43.70 65.94
- Önceki kapanış
- 64.75
- Açılış
- 64.93
- Satış
- 64.44
- Alış
- 64.74
- Düşük
- 64.44
- Yüksek
- 65.01
- Hacim
- 5.919 K
- Günlük değişim
- -0.48%
- Aylık değişim
- 5.83%
- 6 aylık değişim
- 18.37%
- Yıllık değişim
- 25.71%
21 Eylül, Pazar