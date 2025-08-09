FiyatlarBölümler
Dövizler / MCHI
MCHI: iShares MSCI China ETF

64.44 USD 0.31 (0.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCHI fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.44 ve Yüksek fiyatı olarak 65.01 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI China ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCHI haberleri

Günlük aralık
64.44 65.01
Yıllık aralık
43.70 65.94
Önceki kapanış
64.75
Açılış
64.93
Satış
64.44
Alış
64.74
Düşük
64.44
Yüksek
65.01
Hacim
5.919 K
Günlük değişim
-0.48%
Aylık değişim
5.83%
6 aylık değişim
18.37%
Yıllık değişim
25.71%
21 Eylül, Pazar