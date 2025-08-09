货币 / MCHI
MCHI: iShares MSCI China ETF
64.44 USD 0.31 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCHI汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点64.44和高点65.01进行交易。
关注iShares MSCI China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
64.44 65.01
年范围
43.70 65.94
- 前一天收盘价
- 64.75
- 开盘价
- 64.93
- 卖价
- 64.44
- 买价
- 64.74
- 最低价
- 64.44
- 最高价
- 65.01
- 交易量
- 5.919 K
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 5.83%
- 6个月变化
- 18.37%
- 年变化
- 25.71%
21 九月, 星期日