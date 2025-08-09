报价部分
货币 / MCHI
MCHI: iShares MSCI China ETF

64.44 USD 0.31 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MCHI汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点64.44和高点65.01进行交易。

日范围
64.44 65.01
年范围
43.70 65.94
前一天收盘价
64.75
开盘价
64.93
卖价
64.44
买价
64.74
最低价
64.44
最高价
65.01
交易量
5.919 K
日变化
-0.48%
月变化
5.83%
6个月变化
18.37%
年变化
25.71%
21 九月, 星期日