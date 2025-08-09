Währungen / MCHI
MCHI: iShares MSCI China ETF
64.44 USD 0.31 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCHI hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.44 bis zu einem Hoch von 65.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI China ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
64.44 65.01
Jahresspanne
43.70 65.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.75
- Eröffnung
- 64.93
- Bid
- 64.44
- Ask
- 64.74
- Tief
- 64.44
- Hoch
- 65.01
- Volumen
- 5.919 K
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 5.83%
- 6-Monatsänderung
- 18.37%
- Jahresänderung
- 25.71%
21 September, Sonntag