KurseKategorien
Währungen / MCHI
Zurück zum Aktien

MCHI: iShares MSCI China ETF

64.44 USD 0.31 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MCHI hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.44 bis zu einem Hoch von 65.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI China ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCHI News

Tagesspanne
64.44 65.01
Jahresspanne
43.70 65.94
Vorheriger Schlusskurs
64.75
Eröffnung
64.93
Bid
64.44
Ask
64.74
Tief
64.44
Hoch
65.01
Volumen
5.919 K
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
5.83%
6-Monatsänderung
18.37%
Jahresänderung
25.71%
21 September, Sonntag