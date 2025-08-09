КотировкиРазделы
Валюты / MCHI
Назад в Рынок акций США

MCHI: iShares MSCI China ETF

64.44 USD 0.31 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCHI за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.44, а максимальная — 65.01.

Следите за динамикой iShares MSCI China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MCHI

Дневной диапазон
64.44 65.01
Годовой диапазон
43.70 65.94
Предыдущее закрытие
64.75
Open
64.93
Bid
64.44
Ask
64.74
Low
64.44
High
65.01
Объем
5.919 K
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
5.83%
6-месячное изменение
18.37%
Годовое изменение
25.71%
21 сентября, воскресенье