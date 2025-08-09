通貨 / MCHI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MCHI: iShares MSCI China ETF
64.44 USD 0.31 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCHIの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり64.44の安値と65.01の高値で取引されました。
iShares MSCI China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHI News
- As China Stock Market Rallies, These ETFs Are Roaring. But Watch This Risk.
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- FLCH Seems Cheap, But It Is Not (For Now)
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Chinese Stocks Hit a 5-Month Low as Macho Xi Targets Overvalued Markets - TipRanks.com
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- China stocks see biggest inflows since April as Europe funds face outflows: BofA
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Why China Remains A Value Trap For Investors (MCHI Analysis) (NASDAQ:MCHI)
- Global Economic Outlook: August 2025
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Why the divide between Developed and Emerging Markets no longer holds
1日のレンジ
64.44 65.01
1年のレンジ
43.70 65.94
- 以前の終値
- 64.75
- 始値
- 64.93
- 買値
- 64.44
- 買値
- 64.74
- 安値
- 64.44
- 高値
- 65.01
- 出来高
- 5.919 K
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- 5.83%
- 6ヶ月の変化
- 18.37%
- 1年の変化
- 25.71%
21 9月, 日曜日