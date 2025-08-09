クォートセクション
通貨 / MCHI
MCHI: iShares MSCI China ETF

64.44 USD 0.31 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCHIの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり64.44の安値と65.01の高値で取引されました。

iShares MSCI China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
64.44 65.01
1年のレンジ
43.70 65.94
以前の終値
64.75
始値
64.93
買値
64.44
買値
64.74
安値
64.44
高値
65.01
出来高
5.919 K
1日の変化
-0.48%
1ヶ月の変化
5.83%
6ヶ月の変化
18.37%
1年の変化
25.71%
21 9月, 日曜日