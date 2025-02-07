- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF
A taxa do MARB para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.22 e o mais alto foi 20.29.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Merger Arbitrage ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MARB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MARB hoje?
Hoje First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) está avaliado em 20.26. O instrumento é negociado dentro de 20.22 - 20.29, o fechamento de ontem foi 20.22, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MARB em tempo real.
As ações de First Trust Merger Arbitrage ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Merger Arbitrage ETF está avaliado em 20.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.05% e USD. Monitore os movimentos de MARB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MARB?
Você pode comprar ações de First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) pelo preço atual 20.26. Ordens geralmente são executadas perto de 20.26 ou 20.56, enquanto 12 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MARB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MARB?
Investir em First Trust Merger Arbitrage ETF envolve considerar a faixa anual 19.49 - 22.33 e o preço atual 20.26. Muitos comparam -0.05% e 1.05% antes de enviar ordens em 20.26 ou 20.56. Estude as mudanças diárias de preço de MARB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Merger Arbitrage ETF?
O maior preço de First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) no último ano foi 22.33. As ações oscilaram bastante dentro de 19.49 - 22.33, e a comparação com 20.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Merger Arbitrage ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Merger Arbitrage ETF?
O menor preço de First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) no ano foi 19.49. A comparação com o preço atual 20.26 e 19.49 - 22.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MARB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MARB?
No passado First Trust Merger Arbitrage ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.22 e 3.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.22
- Open
- 20.22
- Bid
- 20.26
- Ask
- 20.56
- Low
- 20.22
- High
- 20.29
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -0.05%
- Mudança de 6 meses
- 1.05%
- Mudança anual
- 3.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
-
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.