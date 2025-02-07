- Panoramica
MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF
Il tasso di cambio MARB ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.22 e ad un massimo di 20.29.
Segui le dinamiche di First Trust Merger Arbitrage ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MARB News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MARB oggi?
Oggi le azioni First Trust Merger Arbitrage ETF sono prezzate a 20.26. Viene scambiato all'interno di 20.22 - 20.29, la chiusura di ieri è stata 20.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MARB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Merger Arbitrage ETF pagano dividendi?
First Trust Merger Arbitrage ETF è attualmente valutato a 20.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MARB.
Come acquistare azioni MARB?
Puoi acquistare azioni First Trust Merger Arbitrage ETF al prezzo attuale di 20.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.26 o 20.56, mentre 12 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MARB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MARB?
Investire in First Trust Merger Arbitrage ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.49 - 22.33 e il prezzo attuale 20.26. Molti confrontano -0.05% e 1.05% prima di effettuare ordini su 20.26 o 20.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MARB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Merger Arbitrage ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Merger Arbitrage ETF nell'ultimo anno è stato 22.33. All'interno di 19.49 - 22.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Merger Arbitrage ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Merger Arbitrage ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) nel corso dell'anno è stato 19.49. Confrontandolo con gli attuali 20.26 e 19.49 - 22.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MARB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MARB?
First Trust Merger Arbitrage ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.22 e 3.05%.
- Chiusura Precedente
- 20.22
- Apertura
- 20.22
- Bid
- 20.26
- Ask
- 20.56
- Minimo
- 20.22
- Massimo
- 20.29
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- -0.05%
- Variazione Semestrale
- 1.05%
- Variazione Annuale
- 3.05%
