通貨 / MARB
MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF

20.26 USD 0.04 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MARBの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり20.22の安値と20.29の高値で取引されました。

First Trust Merger Arbitrage ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MARB株の現在の価格は？

First Trust Merger Arbitrage ETFの株価は本日20.26です。20.22 - 20.29内で取引され、前日の終値は20.22、取引量は12に達しました。MARBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Merger Arbitrage ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Merger Arbitrage ETFの現在の価格は20.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.05%やUSDにも注目します。MARBの動きはライブチャートで確認できます。

MARB株を買う方法は？

First Trust Merger Arbitrage ETFの株は現在20.26で購入可能です。注文は通常20.26または20.56付近で行われ、12や0.20%が市場の動きを示します。MARBの最新情報はライブチャートで確認できます。

MARB株に投資する方法は？

First Trust Merger Arbitrage ETFへの投資では、年間の値幅19.49 - 22.33と現在の20.26を考慮します。注文は多くの場合20.26や20.56で行われる前に、-0.05%や1.05%と比較されます。MARBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Merger Arbitrage ETFの株の最高値は？

First Trust Merger Arbitrage ETFの過去1年の最高値は22.33でした。19.49 - 22.33内で株価は大きく変動し、20.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Merger Arbitrage ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Merger Arbitrage ETFの株の最低値は？

First Trust Merger Arbitrage ETF(MARB)の年間最安値は19.49でした。現在の20.26や19.49 - 22.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MARBの動きはライブチャートで確認できます。

MARBの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Merger Arbitrage ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.22、3.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.22 20.29
1年のレンジ
19.49 22.33
以前の終値
20.22
始値
20.22
買値
20.26
買値
20.56
安値
20.22
高値
20.29
出来高
12
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
-0.05%
6ヶ月の変化
1.05%
1年の変化
3.05%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待