- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF
MARBの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり20.22の安値と20.29の高値で取引されました。
First Trust Merger Arbitrage ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MARB News
よくあるご質問
MARB株の現在の価格は？
First Trust Merger Arbitrage ETFの株価は本日20.26です。20.22 - 20.29内で取引され、前日の終値は20.22、取引量は12に達しました。MARBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Merger Arbitrage ETFの株は配当を出しますか？
First Trust Merger Arbitrage ETFの現在の価格は20.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.05%やUSDにも注目します。MARBの動きはライブチャートで確認できます。
MARB株を買う方法は？
First Trust Merger Arbitrage ETFの株は現在20.26で購入可能です。注文は通常20.26または20.56付近で行われ、12や0.20%が市場の動きを示します。MARBの最新情報はライブチャートで確認できます。
MARB株に投資する方法は？
First Trust Merger Arbitrage ETFへの投資では、年間の値幅19.49 - 22.33と現在の20.26を考慮します。注文は多くの場合20.26や20.56で行われる前に、-0.05%や1.05%と比較されます。MARBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Merger Arbitrage ETFの株の最高値は？
First Trust Merger Arbitrage ETFの過去1年の最高値は22.33でした。19.49 - 22.33内で株価は大きく変動し、20.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Merger Arbitrage ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Merger Arbitrage ETFの株の最低値は？
First Trust Merger Arbitrage ETF(MARB)の年間最安値は19.49でした。現在の20.26や19.49 - 22.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MARBの動きはライブチャートで確認できます。
MARBの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Merger Arbitrage ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.22、3.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.22
- 始値
- 20.22
- 買値
- 20.26
- 買値
- 20.56
- 安値
- 20.22
- 高値
- 20.29
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.05%
- 6ヶ月の変化
- 1.05%
- 1年の変化
- 3.05%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%