MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF
Der Wechselkurs von MARB hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.22 bis zu einem Hoch von 20.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Merger Arbitrage ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MARB heute?
Die Aktie von First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) notiert heute bei 20.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.22 - 20.29 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.22 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von MARB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MARB Dividenden?
First Trust Merger Arbitrage ETF wird derzeit mit 20.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MARB zu verfolgen.
Wie kaufe ich MARB-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) zum aktuellen Kurs von 20.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.26 oder 20.56 platziert, während 12 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MARB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MARB-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Merger Arbitrage ETF müssen die jährliche Spanne 19.49 - 22.33 und der aktuelle Kurs 20.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.05% und 1.05%, bevor sie Orders zu 20.26 oder 20.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MARB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Merger Arbitrage ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) im vergangenen Jahr lag bei 22.33. Innerhalb von 19.49 - 22.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Merger Arbitrage ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Merger Arbitrage ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) im Laufe des Jahres betrug 19.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.26 und der Spanne 19.49 - 22.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MARB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MARB statt?
First Trust Merger Arbitrage ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.22 und 3.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.22
- Eröffnung
- 20.22
- Bid
- 20.26
- Ask
- 20.56
- Tief
- 20.22
- Hoch
- 20.29
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- -0.05%
- 6-Monatsänderung
- 1.05%
- Jahresänderung
- 3.05%
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%