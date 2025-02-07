报价部分
货币 / MARB
回到股票

MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF

20.26 USD 0.04 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MARB汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点20.22和高点20.29进行交易。

关注First Trust Merger Arbitrage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MARB新闻

常见问题解答

MARB股票今天的价格是多少？

First Trust Merger Arbitrage ETF股票今天的定价为20.26。它在20.22 - 20.29范围内交易，昨天的收盘价为20.22，交易量达到12。MARB的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Merger Arbitrage ETF股票是否支付股息？

First Trust Merger Arbitrage ETF目前的价值为20.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.05%和USD。实时查看图表以跟踪MARB走势。

如何购买MARB股票？

您可以以20.26的当前价格购买First Trust Merger Arbitrage ETF股票。订单通常设置在20.26或20.56附近，而12和0.20%显示市场活动。立即关注MARB的实时图表更新。

如何投资MARB股票？

投资First Trust Merger Arbitrage ETF需要考虑年度范围19.49 - 22.33和当前价格20.26。许多人在以20.26或20.56下订单之前，会比较-0.05%和。实时查看MARB价格图表，了解每日变化。

First Trust Merger Arbitrage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Merger Arbitrage ETF的最高价格是22.33。在19.49 - 22.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Merger Arbitrage ETF的绩效。

First Trust Merger Arbitrage ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Merger Arbitrage ETF（MARB）的最低价格为19.49。将其与当前的20.26和19.49 - 22.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MARB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MARB股票是什么时候拆分的？

First Trust Merger Arbitrage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.22和3.05%中可见。

日范围
20.22 20.29
年范围
19.49 22.33
前一天收盘价
20.22
开盘价
20.22
卖价
20.26
买价
20.56
最低价
20.22
最高价
20.29
交易量
12
日变化
0.20%
月变化
-0.05%
6个月变化
1.05%
年变化
3.05%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值