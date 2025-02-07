CotationsSections
Devises / MARB
MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF

20.26 USD 0.04 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MARB a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.22 et à un maximum de 20.29.

Suivez la dynamique First Trust Merger Arbitrage ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MARB Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action MARB aujourd'hui ?

L'action First Trust Merger Arbitrage ETF est cotée à 20.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.22 - 20.29, a clôturé hier à 20.22 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de MARB présente ces mises à jour.

L'action First Trust Merger Arbitrage ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Merger Arbitrage ETF est actuellement valorisé à 20.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MARB.

Comment acheter des actions MARB ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Merger Arbitrage ETF au cours actuel de 20.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.26 ou de 20.56, le 12 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MARB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action MARB ?

Investir dans First Trust Merger Arbitrage ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.49 - 22.33 et le prix actuel 20.26. Beaucoup comparent -0.05% et 1.05% avant de passer des ordres à 20.26 ou 20.56. Consultez le graphique du cours de MARB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Merger Arbitrage ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Merger Arbitrage ETF l'année dernière était 22.33. Au cours de 19.49 - 22.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Merger Arbitrage ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Merger Arbitrage ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) sur l'année a été 19.49. Sa comparaison avec 20.26 et 19.49 - 22.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MARB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action MARB a-t-elle été divisée ?

First Trust Merger Arbitrage ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.22 et 3.05% après les opérations sur titres.

Range quotidien
20.22 20.29
Range Annuel
19.49 22.33
Clôture Précédente
20.22
Ouverture
20.22
Bid
20.26
Ask
20.56
Plus Bas
20.22
Plus Haut
20.29
Volume
12
Changement quotidien
0.20%
Changement Mensuel
-0.05%
Changement à 6 Mois
1.05%
Changement Annuel
3.05%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev