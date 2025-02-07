КотировкиРазделы
Валюты / MARB
Назад в Рынок акций США

MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF

20.26 USD 0.04 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MARB за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.22, а максимальная — 20.29.

Следите за динамикой First Trust Merger Arbitrage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MARB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MARB сегодня?

First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) сегодня оценивается на уровне 20.26. Инструмент торгуется в пределах 20.22 - 20.29, вчерашнее закрытие составило 20.22, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MARB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Merger Arbitrage ETF?

First Trust Merger Arbitrage ETF в настоящее время оценивается в 20.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.05% и USD. Отслеживайте движения MARB на графике в реальном времени.

Как купить акции MARB?

Вы можете купить акции First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) по текущей цене 20.26. Ордера обычно размещаются около 20.26 или 20.56, тогда как 12 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MARB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MARB?

Инвестирование в First Trust Merger Arbitrage ETF предполагает учет годового диапазона 19.49 - 22.33 и текущей цены 20.26. Многие сравнивают -0.05% и 1.05% перед размещением ордеров на 20.26 или 20.56. Изучайте ежедневные изменения цены MARB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Merger Arbitrage ETF?

Самая высокая цена First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) за последний год составила 22.33. Акции заметно колебались в пределах 19.49 - 22.33, сравнение с 20.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Merger Arbitrage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Merger Arbitrage ETF?

Самая низкая цена First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) за год составила 19.49. Сравнение с текущими 20.26 и 19.49 - 22.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MARB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MARB?

В прошлом First Trust Merger Arbitrage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.22 и 3.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.22 20.29
Годовой диапазон
19.49 22.33
Предыдущее закрытие
20.22
Open
20.22
Bid
20.26
Ask
20.56
Low
20.22
High
20.29
Объем
12
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
-0.05%
6-месячное изменение
1.05%
Годовое изменение
3.05%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.