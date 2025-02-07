- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MARB: First Trust Merger Arbitrage ETF
Курс MARB за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.22, а максимальная — 20.29.
Следите за динамикой First Trust Merger Arbitrage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MARB
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MARB сегодня?
First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) сегодня оценивается на уровне 20.26. Инструмент торгуется в пределах 20.22 - 20.29, вчерашнее закрытие составило 20.22, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MARB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Merger Arbitrage ETF?
First Trust Merger Arbitrage ETF в настоящее время оценивается в 20.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.05% и USD. Отслеживайте движения MARB на графике в реальном времени.
Как купить акции MARB?
Вы можете купить акции First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) по текущей цене 20.26. Ордера обычно размещаются около 20.26 или 20.56, тогда как 12 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MARB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MARB?
Инвестирование в First Trust Merger Arbitrage ETF предполагает учет годового диапазона 19.49 - 22.33 и текущей цены 20.26. Многие сравнивают -0.05% и 1.05% перед размещением ордеров на 20.26 или 20.56. Изучайте ежедневные изменения цены MARB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Merger Arbitrage ETF?
Самая высокая цена First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) за последний год составила 22.33. Акции заметно колебались в пределах 19.49 - 22.33, сравнение с 20.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Merger Arbitrage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Merger Arbitrage ETF?
Самая низкая цена First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) за год составила 19.49. Сравнение с текущими 20.26 и 19.49 - 22.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MARB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MARB?
В прошлом First Trust Merger Arbitrage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.22 и 3.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.22
- Open
- 20.22
- Bid
- 20.26
- Ask
- 20.56
- Low
- 20.22
- High
- 20.29
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -0.05%
- 6-месячное изменение
- 1.05%
- Годовое изменение
- 3.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.