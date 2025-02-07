MARB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Merger Arbitrage ETF hisse senedi 20.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.22 - 20.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 20.22 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. MARB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Merger Arbitrage ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Merger Arbitrage ETF hisse senedi şu anda 20.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.05% ve USD değerlerini izler. MARB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MARB hisse senedi nasıl alınır? First Trust Merger Arbitrage ETF hisselerini şu anki 20.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.26 ve Ask 20.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı 0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MARB fiyat hareketlerini takip edin.

MARB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Merger Arbitrage ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.49 - 22.33 ve mevcut fiyatı 20.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.26 veya Ask 20.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.05% ve 6 aylık değişim oranı 1.05% değerlerini karşılaştırır. MARB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Merger Arbitrage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Merger Arbitrage ETF hisse senedi yıllık olarak 22.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.49 - 22.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 20.22 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Merger Arbitrage ETF performansını takip edin.

First Trust Merger Arbitrage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.49 - 22.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MARB fiyat hareketlerini izleyin.