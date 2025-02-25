- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LITP: Sprott Lithium Miners ETF
A taxa do LITP para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.85 e o mais alto foi 9.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Lithium Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITP Notícias
- Best-Performing ETF Areas of Last Week That Are Up At Least 10%
- Commodities Tracker: September 2025
- Lithium Miners News For The Month Of September 2025
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Lithium Miners News For The Month Of May 2025
- IM May 2025 – Higher Financings Overall Push Totals Over $1B
- White House Exempted Many Metals, Minerals From Fresh Tariffs
- Lithium Miners News For The Month Of March 2025
- Monthly Commodities Tracker: March 2025
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Lithium Miners News For The Month Of February 2025
- Trump 2.0: Infrastructure Week Finally Arrives
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LITP hoje?
Hoje Sprott Lithium Miners ETF (LITP) está avaliado em 8.99. O instrumento é negociado dentro de 0.78%, o fechamento de ontem foi 8.92, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LITP em tempo real.
As ações de Sprott Lithium Miners ETF pagam dividendos?
Atualmente Sprott Lithium Miners ETF está avaliado em 8.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.77% e USD. Monitore os movimentos de LITP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LITP?
Você pode comprar ações de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) pelo preço atual 8.99. Ordens geralmente são executadas perto de 8.99 ou 9.29, enquanto 65 e -3.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LITP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LITP?
Investir em Sprott Lithium Miners ETF envolve considerar a faixa anual 4.63 - 9.26 e o preço atual 8.99. Muitos comparam 10.44% e 50.84% antes de enviar ordens em 8.99 ou 9.29. Estude as mudanças diárias de preço de LITP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Sprott Lithium Miners ETF?
O maior preço de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) no último ano foi 9.26. As ações oscilaram bastante dentro de 4.63 - 9.26, e a comparação com 8.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sprott Lithium Miners ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Sprott Lithium Miners ETF?
O menor preço de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) no ano foi 4.63. A comparação com o preço atual 8.99 e 4.63 - 9.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LITP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LITP?
No passado Sprott Lithium Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.92 e 9.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.92
- Open
- 9.30
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.85
- High
- 9.30
- Volume
- 65
- Mudança diária
- 0.78%
- Mudança mensal
- 10.44%
- Mudança de 6 meses
- 50.84%
- Mudança anual
- 9.77%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8