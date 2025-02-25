CotaçõesSeções
LITP: Sprott Lithium Miners ETF

8.99 USD 0.07 (0.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LITP para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.85 e o mais alto foi 9.30.

Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Lithium Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LITP hoje?

Hoje Sprott Lithium Miners ETF (LITP) está avaliado em 8.99. O instrumento é negociado dentro de 0.78%, o fechamento de ontem foi 8.92, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LITP em tempo real.

As ações de Sprott Lithium Miners ETF pagam dividendos?

Atualmente Sprott Lithium Miners ETF está avaliado em 8.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.77% e USD. Monitore os movimentos de LITP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LITP?

Você pode comprar ações de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) pelo preço atual 8.99. Ordens geralmente são executadas perto de 8.99 ou 9.29, enquanto 65 e -3.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LITP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LITP?

Investir em Sprott Lithium Miners ETF envolve considerar a faixa anual 4.63 - 9.26 e o preço atual 8.99. Muitos comparam 10.44% e 50.84% antes de enviar ordens em 8.99 ou 9.29. Estude as mudanças diárias de preço de LITP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Sprott Lithium Miners ETF?

O maior preço de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) no último ano foi 9.26. As ações oscilaram bastante dentro de 4.63 - 9.26, e a comparação com 8.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sprott Lithium Miners ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Sprott Lithium Miners ETF?

O menor preço de Sprott Lithium Miners ETF (LITP) no ano foi 4.63. A comparação com o preço atual 8.99 e 4.63 - 9.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LITP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LITP?

No passado Sprott Lithium Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.92 e 9.77% após os eventos corporativos.

Faixa diária
8.85 9.30
Faixa anual
4.63 9.30
Fechamento anterior
8.92
Open
9.30
Bid
8.99
Ask
9.29
Low
8.85
High
9.30
Volume
65
Mudança diária
0.78%
Mudança mensal
10.44%
Mudança de 6 meses
50.84%
Mudança anual
9.77%
