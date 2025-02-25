KurseKategorien
LITP: Sprott Lithium Miners ETF

8.99 USD 0.07 (0.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LITP hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.85 bis zu einem Hoch von 9.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sprott Lithium Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

LITP News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LITP heute?

Die Aktie von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) notiert heute bei 8.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.78% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.92 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von LITP zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LITP Dividenden?

Sprott Lithium Miners ETF wird derzeit mit 8.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LITP zu verfolgen.

Wie kaufe ich LITP-Aktien?

Sie können Aktien von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) zum aktuellen Kurs von 8.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.99 oder 9.29 platziert, während 65 und -3.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LITP auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LITP-Aktien?

Bei einer Investition in Sprott Lithium Miners ETF müssen die jährliche Spanne 4.63 - 9.26 und der aktuelle Kurs 8.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.44% und 50.84%, bevor sie Orders zu 8.99 oder 9.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LITP.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sprott Lithium Miners ETF?

Der höchste Kurs von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) im vergangenen Jahr lag bei 9.26. Innerhalb von 4.63 - 9.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sprott Lithium Miners ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sprott Lithium Miners ETF?

Der niedrigste Kurs von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) im Laufe des Jahres betrug 4.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.99 und der Spanne 4.63 - 9.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LITP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LITP statt?

Sprott Lithium Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.92 und 9.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
8.85 9.30
Jahresspanne
4.63 9.30
Vorheriger Schlusskurs
8.92
Eröffnung
9.30
Bid
8.99
Ask
9.29
Tief
8.85
Hoch
9.30
Volumen
65
Tagesänderung
0.78%
Monatsänderung
10.44%
6-Monatsänderung
50.84%
Jahresänderung
9.77%
