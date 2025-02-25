- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LITP: Sprott Lithium Miners ETF
Der Wechselkurs von LITP hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.85 bis zu einem Hoch von 9.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprott Lithium Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LITP News
- Best-Performing ETF Areas of Last Week That Are Up At Least 10%
- Commodities Tracker: September 2025
- Lithium Miners News For The Month Of September 2025
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Lithium Miners News For The Month Of May 2025
- IM May 2025 – Higher Financings Overall Push Totals Over $1B
- White House Exempted Many Metals, Minerals From Fresh Tariffs
- Lithium Miners News For The Month Of March 2025
- Monthly Commodities Tracker: March 2025
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Lithium Miners News For The Month Of February 2025
- Trump 2.0: Infrastructure Week Finally Arrives
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LITP heute?
Die Aktie von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) notiert heute bei 8.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.78% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.92 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von LITP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LITP Dividenden?
Sprott Lithium Miners ETF wird derzeit mit 8.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LITP zu verfolgen.
Wie kaufe ich LITP-Aktien?
Sie können Aktien von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) zum aktuellen Kurs von 8.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.99 oder 9.29 platziert, während 65 und -3.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LITP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LITP-Aktien?
Bei einer Investition in Sprott Lithium Miners ETF müssen die jährliche Spanne 4.63 - 9.26 und der aktuelle Kurs 8.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.44% und 50.84%, bevor sie Orders zu 8.99 oder 9.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LITP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sprott Lithium Miners ETF?
Der höchste Kurs von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) im vergangenen Jahr lag bei 9.26. Innerhalb von 4.63 - 9.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sprott Lithium Miners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sprott Lithium Miners ETF?
Der niedrigste Kurs von Sprott Lithium Miners ETF (LITP) im Laufe des Jahres betrug 4.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.99 und der Spanne 4.63 - 9.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LITP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LITP statt?
Sprott Lithium Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.92 und 9.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.92
- Eröffnung
- 9.30
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Tief
- 8.85
- Hoch
- 9.30
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 10.44%
- 6-Monatsänderung
- 50.84%
- Jahresänderung
- 9.77%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8